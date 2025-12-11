«Распределение мест было чистой политикой». Слуцкая — о конкуренции с американками

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о политизации фигурного катания в годы своей карьеры.

«Когда была в спорте, конечно, была сконцентрирована только на нём, на победах, на выполнении своих программ на самом высоком уровне. В наше время нельзя было допускать даже помарок, не говоря уже про ошибки. Любая стоила нам очень дорого, потому что была очень жёсткая конкуренция. Нам не очень рады были, когда мы приезжали на другой континент и пытались вырвать победу.

К сожалению, весь бизнес фигурного катания в то время был в Америке. А США — это страна, которой нужны свои герои. Плюс ко всему в момент, когда я выступала, у нас были в лидерах и парное катание, и мужское, и танцы на льду. А девочки всегда катались последними. Когда ты видишь, что перед тобой уже забрали три медали во всех видах, считай, можно уже и не кататься.

Или ситуация на Олимпиаде в Турине, где распределение мест было чистой политикой. Никто никогда в жизни четыре медали одной стране не отдаст. Да, тогда ошиблась в произвольной, но результат был бы тот же даже при абсолютно чистом катании. А второе или третье место — мне уже было без разницы. И лишь один раз, когда Маша Бутырская выиграла в 1999 году чемпионат мира, все четыре золота были наши.

Или же Солт-Лейк-Сити — там должна была выиграть американка, на которой потом можно было выстраивать целый бизнес, делать турне по полгода. Шансов никаких, но мы всё равно боролись.

Было сложно и очень часто обидно, тем более когда во всё это вмешивалась ещё и политика. А сейчас она там очень прочно засела. Так что всё, что происходило с нами, были только первые ласточки. И как же я радовалась, когда видела, что за наших девчонок наконец-то начали бороться», — приводит слова Слуцкой сайт Олимпийского комитета России (ОКР).