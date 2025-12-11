Скидки
Трусова заявила, что её эра в фигурном катании ещё не окончена

Трусова заявила, что её эра в фигурном катании ещё не окончена
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (в девичества — Трусова) высказалась о будущем четверных прыжков в фигурном катании. Она отметила, что её эра в спорте ещё не закончена.

«Я не считаю, что моя эра закончена», — заявила Трусова на шоу «Есть вопрос».

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.

Трусова рассказала, поехала ли бы она на Олимпиаду в Милане в качестве журналиста
