Главная Фигурное катание Новости

«МОК исправляет свои ошибки». Тарасова — о допуске юниоров до международных стартов
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет исправляет собственные ошибки путём допуска российских и белорусских юниоров до международных стартов.

«Нет такого закона, по которому нас должны были отстранить, поэтому МОК сейчас исправляет свои ошибки. И слава богу, что наши тренеры работают с молодёжью. Огромная благодарность им за то, что они за эти годы сделали наших детей только лучше, только сильнее», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее стало известно, что МОК снял ограничения с молодых спортсменов из России и Беларуси, выступающих в индивидуальных и командных олимпийских видах спорта, разрешив им соревноваться на международной арене с национальными флагом и гимном без дополнительных проверок.

МОК снял с молодых российских спортсменов ограничения на участие в международных стартах
