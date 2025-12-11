Скидки
В ISU рассмотрят рекомендацию МОК по допуску российских юниоров до международных стартов

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен рассмотреть рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских молодых спортсменов до международных стартов с национальными флагом и гимном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителя ISU.

«ISU полностью осведомлён о поддержке Олимпийским саммитом рекомендации исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям больше не должен быть ограничен. Решения относительно права участия в соревнованиях ISU принимаются советом ISU, и ожидается, что совет ISU рассмотрит рекомендацию МОК в надлежащее время», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что МОК снял ограничения с молодых спортсменов из России и Беларуси, выступающих в индивидуальных и командных олимпийских видах спорта, разрешив им соревноваться на международной арене с национальной символикой без дополнительных проверок.

