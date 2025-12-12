Скидки
«Отбил попу и колено». Фигурист Алдар Самбуев — о прокате за команду Косторной на ЮКПК

«Отбил попу и колено». Фигурист Алдар Самбуев — о прокате за команду Косторной на ЮКПК
Комментарии

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России Алдар Самбуев прокомментировал своё выступление на Кубке Первого канала среди юниоров за команду чемпионки Европы Алёны Косторной.

— Ваши падения на Кубке выглядели очень больно, вы ничего не повредили?
— Да, отбил попу и колено, а так нормально (смеётся). Меня очень хорошо поддержала команда, им большое спасибо.

— В целом что можете сказать про свою команду? Кто был самым активным?
— Она очень позитивная, вайбовая, весёлая и приятная. И у нас у всех очень-очень хорошие дружеские отношения были. Самые активные – наверное, Алёна [Косторная], Соня [Дзепка] и Таисия [Шепталина] с Димой [Пекиным] очень классные были, — сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

