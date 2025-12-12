Фигурист Алдар Самбуев оценил работу Алёны Косторной в качестве капитана на ЮКПК

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев оценил работу чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной в качестве тренера во время юниорского Кубка Первого канала.

— Чувствовалась ли поддержка сокомандников во время проката? Что сказала Алёна Косторная после проката?

— Очень чувствовалась. Я, если честно, уже собирался показывать крест и не докатывать программу, а когда услышал поддержку, то докатал. Алёна сказала, чтоб не расстраивался, всё бывает: «На важный старт соберись, и всё будет хорошо».

— А вы видели пост Георгия Куницы в соцсетях, где он написал слова поддержки в ваш адрес?

— Да, конечно. Я очень благодарен ему за это. Мне приятно, что меня так поддерживают.

— Что можете сказать об Алёне Косторной в роли капитана? Помогала ли она какими-то советами?

— Алёна – очень хороший капитан. Если честно, я очень хотел к Анне Щербаковой, но когда попал к Алёне Косторной, приятно удивился. Алёна очень хорошая, она помогала советами. И когда мы смотрели танцы и пары, она объясняла, кто как прокатывал. Это достаточно приятно и прикольно.

— Была ли у вашей команды тактика?

— У нашей команды была тактика не облажаться. Но я облажался (смеётся).

— Какие впечатления от турнира? Это же ваш дебют был.

— Впечатления? Ну, мне очень понравилось. Это было очень атмосферно и приятно. Как шоу.

— Чьё выступление на Кубке вам понравилось больше всего?

— Арсений Федотов и Лев Лазарев. Два очень классных человека. Ещё очень понравились танцы. Наша команда проиграла, но из всех команд она мне понравилась больше всего, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.