Самбуев — о прокате на ЮКПК: облажался не из-за болезни, а потому что не собрался

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, почему у него не получилось удачно выполнить прокат во время юниорского Кубка Первого канала, который проходил 6 декабря в Калуге.

— Как шла подготовка к финалу Кубка Москвы?

— Если честно, к этому турниру я особо не готовился. Неделю назад я чувствовал себя очень хреново. У меня, наверное, всё-таки была температура. Ну, меня тошнило, рвало. Потом я вышел, откатался четыре дня. Поехал на Кубок Первого канала. Там успешно облажался. Но я считаю, облажался не из-за болезни, а просто потому что не собрался. А сюда мы поехали просто после КПК, уже с более спокойной душой, уже всё, что можно было, навалял.

— Не тяжело из-за такой интенсивности? Вы всего пару дней назад выступали на Кубке Первого канала.

— Конечно, тяжело, но так интереснее, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.