«Как решился? От балды». Фигурист Самбуев — о попытках исполнить четверной аксель

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, почему решил попробовать исполнить четверной аксель на полу, отметив, что ещё не прыгал данный элемент во время тренировок на льду.

— Вы в соцсетях делились попыткой исполнения четверного акселя на полу. Как решились зайти на этот прыжок?

— От балды (смеётся). Чувствовал себя хорошо, подумал: «Почему бы и нет». И зашёл.

— А на льду пробовали прыгнуть?

— Нет ещё, но я думаю, в этом сезоне попробую обязательно. Пока напрыгиваю на полу и с каждым разом всё лучше и лучше, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.