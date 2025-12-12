Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Как решился? От балды». Фигурист Самбуев — о попытках исполнить четверной аксель

«Как решился? От балды». Фигурист Самбуев — о попытках исполнить четверной аксель
Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, почему решил попробовать исполнить четверной аксель на полу, отметив, что ещё не прыгал данный элемент во время тренировок на льду.

— Вы в соцсетях делились попыткой исполнения четверного акселя на полу. Как решились зайти на этот прыжок?
— От балды (смеётся). Чувствовал себя хорошо, подумал: «Почему бы и нет». И зашёл.

— А на льду пробовали прыгнуть?
— Нет ещё, но я думаю, в этом сезоне попробую обязательно. Пока напрыгиваю на полу и с каждым разом всё лучше и лучше, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

