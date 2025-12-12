«Пока никого не видел, кто может его перекатать». Российский фигурист восхитился Ханю

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, почему его восхитило катание японского фигуриста Юдзуру Ханю.

— Был ли у вас кумир в детстве?

— В детстве? Нет, я в фигурном катании никого не знал, кроме Юдзуру Ханю. Вот только если Ханю.

— А чем он вам нравится?

— Ну, у него шикарное катание. Прыжки тоже неплохие, но на прыжки не особо смотрел, я смотрел на его катание, спирали. Мне очень нравились его гидроблейд, кантилевер. Вот это всё идеально, шикарно.

— Назовёте любимую программу у него?

— Да нет, мне все очень нравились. Смотрел почти все его программы. Это именно искусство фигурного катания. Мне кажется, он до сих пор будет считаться лучшим. Пока никого не видел, кто может его перекатать.

— Какие качества хотели бы перенять у него?

— Серьёзность к соревнованиям, наверное. Всё время, когда смотрю шортсы, [понимаю], он умеет разделять веселье и работу. Это очень важно, это то, чего я не умею, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.