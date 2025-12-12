Российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, как за него болеют в Бурятии

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, как за его спортивные успехи переживают родственники в Бурятии.

— Знаю, у вас есть бурятские корни. А вы вообще часто бываете в Бурятии?

— Если честно, нечасто. Был там дважды, всё запомнил очень хорошо. У меня много родственников там.

— Они за вас болеют, поддерживают?

— Да-да-да, они болеют, поддерживают, пишут всё время. Это очень приятно, это помогает.

— Знаете ли вы бурятский?

— Если честно, не знаю. Но там многие на русском разговаривают.

— Пару слов можете сказать?

— Ну, я называю дедушку «бабика», а бабушку — «ижика». Они говорили слова «бабушка» и «дедушка» на бурятском, а я начал называть их по-своему — «ижика» и «бабика». Вот так до сих пор зову, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.