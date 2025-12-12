Алдар Самбуев рассказал, как попал в группу Екатерины Моисеевой

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал, как попал в группу к тренеру Екатерине Моисеевой, отметив, что ему нравилась дружеская атмосфера во время тренировок.

— Как начали заниматься в группе Екатерины Моисеевой?

— Катался тогда у Дениса Леушина, там либо группу распускали, либо ещё что-то. И надо было куда-то уходить. Родители пока выбирали варианты, но мне нравились тренировки и атмосфера у Екатерины Владимировны. Я предложил родителям, они сказали: «Хорошо, попробуем». Вот, потом меня взяли.

— Помните первые впечатления от тренировок в этой группе? Какая была атмосфера?

— Почувствовал, насколько сильно отстаю от всей группы, нужно что-то делать, чтобы не быть худшим. Атмосфера была очень дружеская, меня приняли очень хорошо, приятная компания. Чаще всего общаюсь в группе с Ильёй [Малышевым] и Саней Щербаковым.

— А конкуренция у вас есть в группе?

— Да, это главное, наверное. Поэтому и хотел сильно перейти, потому что тогда были очень сильные юниоры — Гоша Лихачёв, который сейчас в танцах, Илья Малышев, ну и Саня Щербаков тоже составлял конкуренцию тогда. Это было действительно прикольно.

— Получается, вас конкуренция подстёгивает?

— Да, конкуренция мотивирует, но думаю, главное – не мотивация, а умение заставлять себя работать даже тогда, когда нет мотивации, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.