Фигурист Алдар Самбуев рассказал, что может сыграть на баяне песни группы Imagine Dragons

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал о своих умениях в игре на баяне.

— Вы упомянули, что играете на баяне. Почему именно этот инструмент?
— Дома был баян, я решил, почему бы и нет, взял баян и пошёл (улыбается).

— От кого он вам достался?
— От папы. У меня папа играл на баяне, он хорошо играет и сейчас – на гитаре, баяне и фортепиано.

— А вы на каких-то других инструментах умеете играть?
— Фортепиано и баян.

— Что на баяне можете сыграть?
— На баяне я много чего могу сыграть. Из моих любимых, это, наверное, американский рок или больше поп — Mood, песня так называется. И Believer Imagine Dragons.

— Чем занятия музыкой помогли вам в фигурном катании?
— Попадать в ритм, слышать музыку, чувствовать её, рисовать картины в голове. Думаю, что это и братьям моим поможет, они тоже в музыкальной школе учатся, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

