«Хотел лежать на диване». Фигурист Самбуев рассказал, как его привели в фигурное катание

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал о своём становлении в фигурном катании.

— Можете немного рассказать о себе? Как вы начали кататься?
— Если честно, ничего не хотел, хотел лежать на диване, но у меня слабое здоровье было. Дедушка взял меня и повёл на фигурное катание. Там страдал фигнёй, а потом, когда приехали в Москву, уже появился какой-то интерес. И он только нарастал. Начинал я кататься в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге.

— Помните своё первое соревнование?
— Ух ты. Вообще не помню. Но помню очень хорошее начальное выступление, например, в Питере, когда я прыгнул первый тройной аксель, который вообще был не напрыган. Наудачу. Вот это была самая запоминающая ситуация.

— Вы сказали, что начинали кататься в Санкт-Петербурге, а как случился переезд в Москву?
— Из-за папы, он работал в Москве, ему было неудобно ездить в Питер, приехали за ним.

— Было ли страшно переезжать?
— Да мне тогда было пофиг, я был ребёнком (улыбается). Куда папу послали, туда и поехали, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

