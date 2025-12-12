Фигурист Самбуев: тяжело смотреть выступления брата, всё время переживаю

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал о спортивных традициях в своей семье.

— Занимался ли кто-то в вашей семье спортом?

— Да, у меня папа был лучшим бомбардиром в футболе, очень хорошо играет в футбол до сих пор. Но травма мениска его подкосила, а так он был спортсменом. Мама 10 лет бальными танцами занималась.

— Ваши братья тоже фигуристы.

— Да, у меня два брата, они оба фигуристы, самый младший ещё и хоккеист. Он пока не показывает результатов, но думаю, всё впереди. А средний брат всегда был лучше меня, сейчас у него немного не идёт, но полагаю, это всё решится. Конкуренции с ним у нас не было, только поддержка.

— Смотрите выступления друг друга?

— Да, но мне тяжело смотреть его выступления, всё время переживаю. Видел прокат короткой программы, расстроился. Брату сказал, чтобы он не расстраивался, всё впереди, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.