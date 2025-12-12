Программа Даниеляна признана лучшей вариацией «Нотр-Дам Де Пари». Загитова — предпоследняя

Подошло к концу голосование, в котором читатели «Чемпионата» выбирали лучшую программу на тему мюзикла «Нотр-Дам Де Пари» в истории фигурного катания.

На первой строчке расположилась произвольная программа Артура Даниеляна, которую он показывал в сезоне-2017/2018. На втором месте оказалась интерпретация Ксении Столбовой и Фёдора Климова, пара выступала с этой произвольной программой в сезоне-2014/2015. На третьей строчке расположилась произвольная программа Алины Горбачёвой в сезоне-2025/2026.

Алина Загитова с показательным номером расположилась на десятой, предпоследней строчке рейтинга, Юдзуру Ханю с произвольной программой сезона-2012/2013 оказался на восьмом месте.

С полными результатами вы можете ознакомиться ниже.