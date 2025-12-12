Скидки
«Не доехал и убился с сальхова». Самбуев — о ПП в финале Кубка Москвы

«Не доехал и убился с сальхова». Самбуев — о ПП в финале Кубка Москвы
Комментарии

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал о своём неудачном выступлении в произвольной программе в рамках финала Кубка Москвы.

— Какой опыт вынесете из этого старта для последующих соревнований?
— Катать больше программы и тренировать четверной сальхов именно в критических ситуациях, когда тяжело заходить. В прокате пошёл на прыжок, больше на правой ноге был вес, начал переносить, в итоге не доехал и убился с него. Ну, было очень плохо. А на разминке было всё хорошо. Не знаю, надо нарабатывать сальхов в критических ситуациях.

— Какая-нибудь задача стояла на этот старт?
— Да, стояла задача напрыгать четверные и подготовиться к первенству России, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

