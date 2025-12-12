Серебряный призёр этапа ЮГПР Самбуев поделился своей целью на этот сезон

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал о своей главной цели на текущий сезон.

— Есть ли цель на этот сезон?

— Попасть в сборную России, это важно, это самое главное.

— До первенства России где-то будете выступать?

— Если честно, не знаю. Но думаю, ещё в «Янтаре» выступить, где «Конёк Чайковской». Если меня туда допустили или заявлялся, не помню. Наверное, так, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Самбуев в данный момент тренируется в группе Екатерины Моисеевой.

