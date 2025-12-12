Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Серебряный призёр этапа ЮГПР Самбуев поделился своей целью на этот сезон

Серебряный призёр этапа ЮГПР Самбуев поделился своей целью на этот сезон
Комментарии

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев рассказал о своей главной цели на текущий сезон.

— Есть ли цель на этот сезон?
— Попасть в сборную России, это важно, это самое главное.

— До первенства России где-то будете выступать?
— Если честно, не знаю. Но думаю, ещё в «Янтаре» выступить, где «Конёк Чайковской». Если меня туда допустили или заявлялся, не помню. Наверное, так, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Самбуев в данный момент тренируется в группе Екатерины Моисеевой.

Материалы по теме
«Косторная сказала, чтобы не расстраивался, всё бывает». Интервью с Алдаром Самбуевым
Эксклюзив
«Косторная сказала, чтобы не расстраивался, всё бывает». Интервью с Алдаром Самбуевым

Видео: самые красивые наряды в фигурном катании:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android