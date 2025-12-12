Скидки
«Мне было стыдно». Дочь Тутберидзе откровенно рассказала о своих проблемах со слухом

Комментарии

Грузинская фигуристка, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в дуэте со своим мужем Глебом Смолкиным, откровенно рассказала о своих проблемах со слухом.

«Всем привет. Давно хотела поговорить о своей проблеме, о которой знают лишь немногие.

У меня двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. В какой-то период жизни она доходила до четвёртой степени.

Это диагноз, который в первую очередь влияет на разборчивость речи и затрудняет различение согласных звуков, таких как «с», «ш», «щ», «ч». Есть определённые частоты, которые я вовсе не слышу, например, пищащий звук холодильника или домофона. Я приобрела этот диагноз в два года из-за врачебной ошибки – неправильно назначенной дозы антибиотиков.

До двух лет я была довольно активным ребенком, который слышал каждый звук. После двух лет стала совершенно другим ребёнком – перестала разговаривать, перестала реагировать на окружающее, стала тихой и замкнутой в себе.

В четыре года постепенно начала снова разговаривать, но речь уже была другой, меня стали водить к логопедам. Ничего не менялось, пока нам не сказали, что нужно пройти аудиограмму. Мы так часто ходили делать аудиограмму, что в какой-то момент я запомнила её ритм и просто нажимала на кнопку наугад. После того как аудиограмма показала, что у меня нет проблем со слухом, мне стали проводить тест вручную. Когда я пошла в школу, пробовала носить слуховые аппараты, но мне это совсем не нравилось. Каждый раз, когда их снимала, казалось, что слух резко ухудшается, нужно было время, чтобы снова привыкнуть к окружающей обстановке без аппаратов. Кроме того, каждые три месяца нужно было ездить в клинику и заново настраивать звук, что, конечно, тоже мне не нравилось. И, наверное, самая главная причина, по которой я окончательно перестала носить аппараты, – это то, что однажды мне изготовили вкладыш неправильного размера, из-за чего у меня началось воспаление тройничного нерва. Теперь каждый раз, когда болею, переохлаждаюсь или сильно нервничаю, этот нерв воспаляется. В школе я могла получить за диктант два просто потому, что писала несколько слов, затем пропускала одно–два или даже целое предложение, если не понимала, что было сказано. Иногда я просто пыталась угадать. Если это был диктант по математике, потом пересдавала его письменно: мне давали отдельный листочек – и писала уже на отлично.

Когда живёшь с такой проблемой, мозг работает совершенно иначе: информация доходит до тебя позже, чем у обычных людей. Такая проблема не всегда зависит от того, насколько громко человек говорит, всё определяется его тембром голоса. Одних людей бывает очень сложно понять, а других я могу начать понимать почти сразу, без периода привыкания к их голосу.

Когда-то я не хотела говорить об этой проблеме. Мне было стыдно и неловко, что на вопрос, сколько мне лет или как меня зовут, могла отвечать что-то вроде «нет», «не знаю». Люди начинали смеяться надо мной, мол, ой, она свой возраст не знает. Иногда люди могли смеяться из-за того, что с такой проблемой я занимаюсь профессиональным спортом.

Сейчас настолько адаптирована к такой жизни, что мало кто может подумать, у меня есть проблемы со слухом. Я могу хорошо слышать музыку (за исключением некоторых частот), но при этом не понимать слов. Фильмы и сериалы смотрю только с субтитрами, неважно, на каком языке: корейском, английском или даже русском. Я слышу интонацию и чувствую эмоцию. Конечно, сложно понимать голосовые сообщения, когда их присылают, поэтому очень рада, что сейчас есть функция «расшифровать».

Конечно, все эти факты сделали меня очень закрытой и стеснительной, но со временем поняла, что не должна молчать об этом. Хочу, чтобы люди с такой же особенностью не стеснялись и не замыкались в себе, не боялись пробовать себя в спорте и не слушали тех, кто пытается их ограничивать. Делюсь этим не ради жалости, а чтобы люди с похожими проблемами могли осознать, это ничего не меняет. Если у вас есть мечта, вы сможете достичь многого, если будете верить в себя. Ваша Ди», — написала Дэвис на своей странице в соцсети.

