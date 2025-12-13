Фигуристка Тарасова поделилась эмоциями от возвращения на лёд после недавних родов

Серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова рассказала о том, каким получилось её возвращение на лёд после родов.

«Я безумно рада вернуться на лёд. Честно сказать, тяжело было. Я думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить, но было совсем тяжело первые две-три недели. Сейчас уже более-менее в форме, но все равно есть свои нюансы», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

В конце октября Евгения Тарасова и Фёдор Климов стали родителями, у пары появилась дочь. Уже в середине ноября Евгения впервые после родов выступила в шоу со своим партнёром Владимиром Морозовым, она приняла участие в гала-вечере Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.