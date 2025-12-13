Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Тарасова поделилась эмоциями от возвращения на лёд после недавних родов

Фигуристка Тарасова поделилась эмоциями от возвращения на лёд после недавних родов
Евгения Тарасова
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова рассказала о том, каким получилось её возвращение на лёд после родов.

«Я безумно рада вернуться на лёд. Честно сказать, тяжело было. Я думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить, но было совсем тяжело первые две-три недели. Сейчас уже более-менее в форме, но все равно есть свои нюансы», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

В конце октября Евгения Тарасова и Фёдор Климов стали родителями, у пары появилась дочь. Уже в середине ноября Евгения впервые после родов выступила в шоу со своим партнёром Владимиром Морозовым, она приняла участие в гала-вечере Татьяны Навки в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Фото
Евгения Тарасова опубликовала фото из роддома с мужем и новорождённой дочкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android