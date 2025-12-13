Серебряный призёр этапа ЮГПР Лукашова — о решении МОК: мы этого все очень давно ждали

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в женском одиночном катании Валерия Лукашова высказалась о допуске спортсменов-юниоров из России до международных стартов.

— Смотрели международные этапы Гран-при?

— Да, конечно. И вроде бы нас МОК рекомендовал допустить на международную арену. Посмотрим, что будет в следующем сезоне.

— Какая у вас была реакция, когда узнали об этой новости?

— Увидела новость в телеграм-канале. Я была очень рада, мы этого все очень давно ждали, чтобы нас наконец-таки выпустили на международные соревнования, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.