Навка: Валиева — величайшая спортсменка. Равных ей нет по потенциалу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высоко оценила потенциал российской фигуристки Камилы Валиевой в преддверии её возвращения на соревнования после дисквалификации.

«Камила — очень сильная спортсменка, величайшая спортсменка. Равных ей нет, на мой взгляд, на сегодняшний день по потенциалу. Мы всей нашей командой большой и тренер Светлана Соколовская делаем всё возможное, все удобства создаём, условия, чтобы Камила защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня», — приводит слова Навки ТАСС.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. Сейчас Валиева тренируется под руководством Светланы Соколовской.