Лукашова ответила, что думает о вероятности участия россиян в ЮЧМ-2026 после решения МОК

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в женском одиночном катании Валерия Лукашова выразила надежду на участие в международных соревнованиях под эгидой FIS в сезоне-2026/2027.

— Есть ощущение, что ситуация действительно начинает меняться в лучшую сторону?

— Да, конечно, есть. Надеюсь, что ISU нас допустит.

— Что думаете о вероятности поехать на юниорский чемпионат мира уже в этом сезоне?

— Я думаю, что не поедем. Думаю, максимум со следующего сезона начнём. Но уже хотя бы нас допустили до Олимпийских игр, это очень хорошо, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.