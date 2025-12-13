Ученица Соколовской — о финале Кубка Москвы: желательно не косячить хотя бы на тройных

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в женском одиночном катании Валерия Лукашова оценила своё выступление на финале Кубка Москвы.

— Что думаете о выступлении в произвольной программе на финале Кубка Москвы? Что сказали тренеры?

— В принципе, неплохо для вторых соревнований за сезон, но нужно работать дальше и желательно не косячить хотя бы на тройных (улыбается). Тренеры отреагировали очень спокойно, очень позитивно. Похвалили, сказали, что бывают ошибки, надо работать дальше, и всё будет хорошо.

— Говорили с ними по поводу падения с тройного акселя?

— Да, конечно. Это была случайность, потому что он в хорошей сейчас форме. Для первого раза, в принципе, неплохо.

— Как для себя оцените этот турнир?

— Достаточно хорошо. Два достойных проката, над которыми можно работать, и всё будет хорошо, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.