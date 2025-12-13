Скидки
Серебряный призёр этапа ЮГПР Лукашова впервые рассказала, почему пропустила серию Гран-при

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в женском одиночном катании Валерия Лукашова объяснила, почему не выступила на этапах серии Гран-при.

— В начале сезона вы пропустили контрольные прокаты, потом ещё и этапы Гран-при. Можете рассказать, что случилось?
— Да, у меня была травма, поэтому получилось так, что я не смогла выступить на этапах и контрольных прокатах.

— Как проходила реабилитация?
— Всё хорошо, достаточно быстро восстановилась и вот сразу же на соревнования. Удалось ли полностью залечить травму? Да, конечно.

— В целом было ли тяжело возвращаться на лёд?
— Нет, не тяжело, я очень соскучилась. Было огромное желание вернуться и восстановиться, чтобы было всё хорошо.

— Как вам не удалось опустить руки в такой трудный период?
— Потому что это дело всей моей жизни, и бросать на полпути всего лишь из-за травмы — это достаточно глупо.

— Как тренерский штаб поддерживал вас во время травмы?
— Очень хорошо. Полностью реабилитировали, я ходила на сухие занятия — приходила на лёд, просто смотрела, общалась с тренерами, поддержка была полная, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

