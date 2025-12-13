Ученица Соколовской ответила, какие ультра-си восстанавливает после травмы

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в женском одиночном катании Валерия Лукашова призналась, что без страха выполняла прыжки ультра-си после травмы.

— Было ли страшно заходить на прыжки после восстановления?

— Нет, не страшно, потому что я знаю, что умею это делать. И после какого бы перерыва, после какой бы травмы это ни было — это всё равно то, что я умею делать и делаю всю жизнь.

— А был ли страх заходить на элементы ультра-си?

— Нет, не было. То же самое, что и с обычными прыжками. Я умею их делать и достаточно спокойно в них захожу.

— В данный момент какие элементы ультра-си вы изучаете, помимо тройного акселя?

— Я восстанавливаю все ультра-си, которые умела, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.