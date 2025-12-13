Скидки
Чернышёв: Валиева семимильными шагами набирает обороты

Чернышёв: Валиева семимильными шагами набирает обороты
Победитель чемпионата четырёх континентов Пётр Чернышёв высоко оценил форму российской фигуристки Камилы Валиевой в преддверии её возвращения на соревнования после дисквалификации.

«Очень сложно оценить форму Камилы в рамках этого шоу, где присутствуют спецэффекты, сложный костюм, декорации, со шпагой она катается. На тренировках, я знаю, Камила семимильными шагами набирает обороты. В рамках этого шоу весь арсенал она, конечно, показать не может», — приводит слова Чернышёва «РИА Новости Спорт».

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. Сейчас Валиева тренируется под руководством Светланы Соколовской.

