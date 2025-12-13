Серебряный призёр этапа ЮГПР Лукашова рассказала о работе над программами с новым штабом

Российская фигуристка Валерия Лукашова рассказала о работе над программами после перехода в новый для себя тренерский штаб Светланы Соколовской.

— Можете немного рассказать о своих программах?

— В короткой программе я катаю воина, амазонку, которая должна отвоёвывать свою Родину, семью, которую изгнали изначально – в итоге, когда все их воины не смогли справиться, сказали позвать меня. Произвольная — это «Болеро». Очень мне нравится. Постановочный процесс проходил хорошо, никаких сложностей не было.

— С кем работали над этими программами? Кто их ставил?

— В основном работала со Светланой Владимировной. Программы ставил Никита Михайлов.

— В произвольной программе у вас «Болеро», как у Камилы Валиевой. Вдохновляетесь её выступлениями под эту музыку?

— Да, посмотрели программы всех, кто катался под «Болеро». И разные балеты тоже смотрели, чтобы брать что-то из них в программу.

— Что самое сложное в этих программах, именно как в постановках? Возможно, передача образа, эмоций?

— Нет, над передачей образа и эмоций я очень много работаю самостоятельно и с тренерами для того, чтобы всё смотрелось гармонично, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.