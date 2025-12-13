Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Давайте не будем загадывать». Навка — о перспективах Петросян и Гуменника на Олимпиаде

«Давайте не будем загадывать». Навка — о перспективах Петросян и Гуменника на Олимпиаде
Комментарии

Олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026, нужно воспринимать Олимпиаду как обычные соревнования.

«Давайте не будем загадывать, конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а как обычные соревнования, на которых нужно сделать всё так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день», — приводит слова Навки ТАСС.

Материалы по теме
Репетиция Олимпиады. Гуменник отточил «пятиквадку», а Петросян ворвалась в Омск с квадами!
Репетиция Олимпиады. Гуменник отточил «пятиквадку», а Петросян ворвалась в Омск с квадами!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android