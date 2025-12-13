«Давайте не будем загадывать». Навка — о перспективах Петросян и Гуменника на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026, нужно воспринимать Олимпиаду как обычные соревнования.

«Давайте не будем загадывать, конечно, всей страной мы будем переживать, верить, сидеть у телевизоров. Главное, чтобы не было травм, чтобы ребята спокойно подготовились к февральскому турниру. Чтобы они воспринимали их не как что-то сверхвыдающееся, а как обычные соревнования, на которых нужно сделать всё так, как ты умеешь. Откатать так, как ты это делаешь каждый день», — приводит слова Навки ТАСС.