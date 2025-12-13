Серебряный призёр этапа ЮГПР Лукашова рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Соколовской

Фигуристка Валерия Лукашова, ранее тренировавшаяся у Этери Тутберидзе и перешедшая в 2025 году в группу Светланы Соколовской, рассказала, почему сменила тренерский штаб.

— Расскажите о переходе в группу Светланы Соколовской. Почему это произошло?

— Просто решили что-то изменить, перейти к Светлане Владимировне Соколовской. Как тренировки в новой группе? Очень хорошо, очень всё нравится.

— Добавилось ли что-то в тренировочном процессе по сравнению с предыдущим штабом?

— Да нет, в принципе… Просто другая группа, сменилась обстановка. Успела ли подружиться с кем-то в группе? Да, со всеми. У нас очень хорошая, уютная атмосфера.

— Над чем сейчас ведётся основная работа с новым тренерским штабом? На ваш взгляд, в чём после перехода вы улучшились?

— Над скольжением, вращениями и дорожками. Думаю, я улучшилась в скольжении и во вращениях, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.