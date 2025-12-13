Скидки
Фигурное катание

Ученица Соколовской — о новой КП: музыка сразу всем понравилась и под неё начали ставить

Ученица Соколовской — о новой КП: музыка сразу всем понравилась и под неё начали ставить
Комментарии

Российская фигуристка Валерия Лукашова рассказала о выборе музыки для своей произвольной программы текущего сезона.

— В короткой программе вы катаете амазонку, а есть ли какой-то конкретный образ в произвольной?
— Нет, конкретного нет. В основном это образ из «Болеро», именно балета.

— Близка ли вам музыка и в короткой, и в произвольной? Предлагаете ли свои идеи тренерскому штабу?
— Да, мне очень нравится. Короткую я выбирала самостоятельно, а произвольную предложила Анастасия Георгиевна [Емельянова]. Достаточно часто предлагаю свои идеи. Для короткой я предложила эту музыку, она сразу же понравилась всем и под неё начали ставить.

— Вы сказали, что музыку для произвольной предложил штаб. А как сама идея родилась?
— Просто включили эту музыку, и мне сказали пробовать под неё покататься. Она очень понравилась всем, решили под неё поставить.

— Как создавались костюмы к вашим обеим программам? Кто их сшил?
— Мы отталкивались от музыки, от фрагментов программ. В общей картинке мы с тренерами смотрели и пробовали. Костюмы сшила Ольга Рябенко, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

