Серебряный призёр этапа ЮГПР поделилась мнением о перспективах Гуменника и Петросян на ОИ

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию Валерия Лукашова рассказала о своих ожиданиях от выступления российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на предстоящей Олимпиаде в Италии.

— Будете смотреть Олимпиаду? Какие виды?

— Конечно, буду. За всеми видами фигурного катания буду следить.

— За Аделию Петросян и за Петра Гуменника будете болеть?

— Конечно. За них очень будем болеть. Видела их прокаты на олимпийском отборе — думаю, что, в принципе, всё очень хорошо у них. Все в хорошей форме.

— Что думаете об их перспективах на Олимпийских играх? Что пожелаете им?

— Верю, что всё сложится очень перспективно. Я думаю, всё будет хорошо. Желаю им удачи, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.