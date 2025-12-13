Серебряный призёр этапа ЮГПР Лукашова рассказала о планах на этот сезон

Российская фигуристка Валерия Лукашова, тренирующаяся у Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки, рассказала о своих планах на текущий сезон.

Спортсменка пропустила в сезоне-2025/2026 оба этапа Гран-при.

— Была ли цель на финал Кубка Москвы? И есть ли план на сезон?

— Да, очень хотелось выехать тройной аксель. К сожалению, не получилось, но буду работать дальше. План на сезон, конечно, есть. Это попадание в сборную, выполнение элементов ультра-си, — сказала Лукашова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Валерия Лукашова является серебряным призёром этапа Гран-при России в Магнитогорске (2024).