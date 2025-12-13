Роднина предположила, когда произойдёт полноценное возвращение россиян на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможных сроках полноценного возвращения российских спортсменов на Олимпийские игры.

«Когда произойдёт наше полноценное возвращение? МОК не успел нас вернуть к Олимпиаде в Милане, но думаю, к летним Олимпийским играм всё будет восстановлено. Это такие надежды и планы, мне кажется, эти планы достаточно реальные. Многие летние федерации допускают наших спортсменов в полном объёме.

Эти федерации к нам лояльнее относятся, потому что летних видов спорта больше, а результаты у нас ниже, чем на зимних Олимпийских играх. Зимой мы если не на 100% лидеры, всё равно практически по всем видам спорта у нас больше традиции и результаты, которые другим странам и не снились», – приводит слова Родниной Sport24.