Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская — Костылевой: Леночка, больших тебе успехов, где бы ты ни тренировалась

Рудковская — Костылевой: Леночка, больших тебе успехов, где бы ты ни тренировалась
Комментарии

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская во время шоу «Спящая Красавица» обратилась к фигуристке Елене Костылевой.

«Я желаю тебе, Леночка, больших успехов, где бы ты ни тренировалась. Останешься ли ты у своего любимого тренера или нет, оставайся такой же замечательной девочкой. Мы тебя очень любим», — приводит слова Рудковской телеграм-канал «Лапидарность».

Ранее Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Евгений Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Ирины Костылевой с 14-летней дочерью.

Материалы по теме
«Пошли нелицеприятные вещи: угрозы и шантаж». Костылева — об отъезде из академии Плющенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android