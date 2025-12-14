Рудковская — Костылевой: Леночка, больших тебе успехов, где бы ты ни тренировалась

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская во время шоу «Спящая Красавица» обратилась к фигуристке Елене Костылевой.

«Я желаю тебе, Леночка, больших успехов, где бы ты ни тренировалась. Останешься ли ты у своего любимого тренера или нет, оставайся такой же замечательной девочкой. Мы тебя очень любим», — приводит слова Рудковской телеграм-канал «Лапидарность».

Ранее Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Евгений Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Ирины Костылевой с 14-летней дочерью.