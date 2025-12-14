Скидки
Трусова за 100 белорусских рублей исполнила каскад из тройных лутца и риттбергера

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, что на спор выполнила каскад из тройных лутца и риттбергера. За успешное исполнение прыжков она получила 100 белорусских рублей.

«3 лутц — 3 риттбергер перед шоу в Минске. Сделала только на спор», — подписала ролик Трусова.

Видео доступно в телеграм-канале Александры Игнатовой.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.

