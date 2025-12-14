Скидки
«Вспомнили юность». Косторная показала милое видео с Трусовой и Щербаковой

«Вспомнили юность». Косторная показала милое видео с Трусовой и Щербаковой
Комментарии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная опубликовала на личной странице в социальных сетях видео с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и серебряным призёром Олимпиады Александрой Трусовой.

Косторная, Щербакова и Трусова повторили элемент вращения втроём, который исполняли в годы своего соперничества. В начале карьеры все три фигуристки тренировались в одной группе под руководством заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

«Вспомнили юность. P. S. Где-то юбку потеряла», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

Видео доступно в телеграм-канале Алёны Косторной.

В октябре Алёна Косторная родила сына. В августе мамой стала Александра Трусова, у неё тоже родился мальчик.

