Мать Костылевой: какие переговоры могут быть с Плющенко, который развалил спортсменку?

Комментарии

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила, что не ведёт переговоры с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о продолжении сотрудничества.

«Переговоры уже не актуальны, получается? Нет, конечно. Какие переговоры могут быть с тренером, который развалил спортсменку намеренно. Лишил её программ, прыжков и даже положенного ей звания КМС», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка.

