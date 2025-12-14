Скидки
Нарижный, Семененко, Угожаев — самые проверяемые РУСАДА с сентября по ноябрь фигуристы

Комментарии

Евгений Семененко, Дэвид Нарижный и Николай Угожаев наибольшее количество раз среди российских фигуристов были проверены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за период с сентября по ноябрь 2025 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подтверждающие информацию документы. Согласно источнику, упомянутые выше спортсмены проходили допинг-тестирование два раза. Всего за этот промежуток времени РУСАДА проверило 27 фигуристов.

Спортсменами, прошедшими допинг-контроль один раз, стали Дмитрий Алиев, Дамир Черипка, Екатерина Чикмарёва, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Евгеньев, Андрей Ежлов, Григорий Фёдоров, Александр Галлямов, Егор Гончаров, Пётр Гуменник, Ксения Гущина, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Иван Махноносов, Анастасия Мишина, Софья Муравьёва, Мария Пулина, Екатерина Рыбакова, Дарья Садкова, Анна Щербакова и Софья Шевченко.

