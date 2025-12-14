Леонова: Петросян подойдёт к ЧР практически в лучшей форме с несколькими четверными

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления фигуристки Аделии Петросян на предстоящем чемпионате России в Санкт-Петербурге, а также отметила Алису Двоеглазову и Анну Фролову.

«Думаю, что к чемпионату России Аделия Петросян подойдёт в своей практически лучшей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде, но надеюсь, что к ЧР она подойдёт тоже в полной готовности и уверенности в себе. Я подразумеваю этими словами сложную программу, с несколькими четверными прыжками, уверенно сделанными.

Что касается Алисы Двоеглазовой, также надеюсь, что опыт всех соревнований должен привести её к медали чемпионата России, должен ей помочь. Если где-то что-то не сложилось, я думаю, что на чемпионате страны должно сложиться всё. Вообще, по-честному, в начале сезона я вообще считала её фаворитом, претендентом на первое место.

Что касается Ани Фроловой – мне просто нравится её катание, как её оценивают и как она всегда стабильно выступает. Это мой прогноз, моё мнение. Как бы я, наверное, хотела видеть пьедестал. Что касается Дины Хуснутдиновой, думаю, стоит подождать следующего сезона. Даша Садкова пока не вселяет такой уверенности, как её соперницы», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.