Леонова: Дикиджи пока не вселяет такой уверенности, как Гуменник, Кондратюк и Семененко

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова предположила, как сложатся соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге.

«У мужчин я вижу в тройке Марка Кондратюка, Петра Гуменника и Евгения Семененко. В целом это отчасти и мои «хотелки». По Кондратюку — я бы очень хотела, чтобы он здорово выступил. Понятное дело, что в конкуренции с Гуменником при чистых прокатах, при прочих равных он, скорее всего, проиграет, потому что у Петра посложнее программа, но в целом мне бы хотелось, чтобы Марк забрался на пьедестал.

Семененко в этом сезоне также достаточно неплохо оценивают, при чистом прокате он сможет побороться за тройку. Что касается Влада Дикиджи, для меня он пока не вселяет такой уверенности, как другие наши одиночники», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.