Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Леонова: Бойкова с Козловским выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то хорошо

Леонова: Бойкова с Козловским выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то хорошо
Комментарии

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова сделала прогноз на исход соревнований в парном катании на предстоящем чемпионате России — 2026.

«В парном катании вижу в призах Таисию Щербинину и Артёма Петрова, Александру Бойкову с Дмитрием Козловским и Александра Галлямова с Анастасией Мишиной. При этом порядок не означает итоговое место и результат. Что касается Щербининой и Петрова – просто очень нравятся, бойкие, классные ребята, резко ворвались во взрослое катание и готовы составить конкуренцию в том числе и Бойковой с Козловским.

Александра с Дмитрием в этом сезоне выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо. Хочется, чтобы у них всё получилось. Мишина с Галлямовым тоже должны уже вернуться на свой уровень и показать хорошие прокаты», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Леонова: Петросян подойдёт к ЧР практически в лучшей форме с несколькими четверными
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android