Леонова: Бойкова с Козловским выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то хорошо

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова сделала прогноз на исход соревнований в парном катании на предстоящем чемпионате России — 2026.

«В парном катании вижу в призах Таисию Щербинину и Артёма Петрова, Александру Бойкову с Дмитрием Козловским и Александра Галлямова с Анастасией Мишиной. При этом порядок не означает итоговое место и результат. Что касается Щербининой и Петрова – просто очень нравятся, бойкие, классные ребята, резко ворвались во взрослое катание и готовы составить конкуренцию в том числе и Бойковой с Козловским.

Александра с Дмитрием в этом сезоне выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо. Хочется, чтобы у них всё получилось. Мишина с Галлямовым тоже должны уже вернуться на свой уровень и показать хорошие прокаты», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.