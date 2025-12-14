Скидки
Фигурное катание

Леонова высказалась о возможном давлении на Гуменника и Петросян на ЧР

Леонова высказалась о возможном давлении на Гуменника и Петросян на ЧР
Вице-чемпионка мира Алёна Леонова оценила возможность дополнительного давления на Петра Гуменника и Аделию Петросян на чемпионате России — 2026.

«Будет ли давить на Петра Гуменника и Аделию Петросян необходимость однозначной победы на ЧР? Знаете, я ещё в начале сезона подумала о том, что на них в принципе сейчас ничего не должно никак давить, они должны этот чемпионат России откатать просто как репетицию, очередной прокат перед Олимпийскими играми.

Поэтому надеюсь, что на них не будет никакого давления, что они не будут его ощущать. Потому что в целом этот старт для них ничего не решает, они в любом случае едут в Милан, и для Аделии, и для Петра это просто разминочный старт. Надеюсь, что они его так и воспринимают, не будут зацикливаться», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Леонова: Петросян подойдёт к ЧР практически в лучшей форме с несколькими четверными
