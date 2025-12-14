Илья Малинин пожелал удачи Кагановской и Некрасову перед чемпионатом России

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин записал для российских танцоров на льду Василисы Кагановской и Максима Некрасова видео, в котором пожелал им удачи перед предстоящим чемпионатом России.

В этом году чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

«Василиса и Максим, я слышал, что вы будете соревноваться на чемпионате [России]. Болею за вас, желаю вам удачи и всего наилучшего!» — сказал Малинин в видеоролике, опубликованном официальной группой поддержки Кагановской и Некрасова.

В прошлом году фигуристы заняли на чемпионате России четвёртое место и выиграли финал Гран-при.