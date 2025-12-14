Мать Костылевой заявила, что больше не разрешает дочери участвовать в шоу Плющенко

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила, что запретила дочери принимать участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Нет. Лена больше не примет участие в их шоу. Я не разрешаю ей этого делать», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

Ранее Ирина Костылева сообщила, что не собирается вести переговоры с академией Плющенко о продолжении сотрудничества.

Несколько недель назад Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка.