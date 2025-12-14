Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мать Костылевой заявила, что больше не разрешает дочери участвовать в шоу Плющенко

Мать Костылевой заявила, что больше не разрешает дочери участвовать в шоу Плющенко
Комментарии

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила, что запретила дочери принимать участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Нет. Лена больше не примет участие в их шоу. Я не разрешаю ей этого делать», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

Ранее Ирина Костылева сообщила, что не собирается вести переговоры с академией Плющенко о продолжении сотрудничества.

Несколько недель назад Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка.

Материалы по теме
Мать Костылевой: какие переговоры могут быть с Плющенко, который развалил спортсменку?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android