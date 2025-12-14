Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная: собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне

Алёна Косторная: собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне
Комментарии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, сообщила, что спортсмены могут вернуться к соревнованиям весной 2026 года.

«Да, мы действительно собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне. Сейчас мы катаемся в шоу, собираем все необходимые элементы. В принципе, для произвольной программы уже почти всё готово. Есть у меня небольшие проблемы с зубцовыми прыжками, но это только потому, что мы занимались необходимыми парными элементами, и я немного подзабила. Но ничего, прыгну. Как всегда, за пару дней до стартов (смеётся).

Сейчас во время шоу мы будем собирать всё в кучу. Делать связки элементов. После новогодних шоу очень хотелось бы в отпуск, а после — почему нет? Мы хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. В Сочи, Перми и так далее. Хочется, чтобы Гоша уже получил мастера спорта. Это не принципиальный момент, он в любом случае его получит. Но хотелось бы. Так что мы готовимся. Получится — отлично, не получится — ничего страшного. Но я надеюсь, что получится», — приводит слова Косторной «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры. Все титулы и достижения фигуристки
Истории
Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры. Все титулы и достижения фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android