«Рождение ребёнка — не повод закончить». Тарасова — о возвращении Косторной/Куницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о скором возвращении на лёд чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной, выступающей в паре с супругом Георгием Куницей.

«Только они могут сказать, получится ли у них или нет. Молодцы, что хотят вернуться на соревнования после рождения ребёнка. Они молодые, способные люди. Рождение ребёнка — это не повод, чтобы закончить кататься. Хотят снова работать на следующее четырёхлетие. Это их жизнь, они ей распоряжаются. А как они смогут — будем видеть. Если смогут, будем радоваться», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Ранее Косторная сообщила, что спортсмены могут вернуться к соревнованиям весной 2026 года.

