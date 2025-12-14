Косторная и Куница собираются выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, планирует заявиться в нынешнем сезоне на турнир шоу-программ «Русский вызов».

«Мы собираемся заявиться. Уже общались по поводу нашей заявки, нам рассказали, какие темы могут быть. Прикинули, что можем сделать из этого, и нам сказали: «Давайте». Надеюсь только, что даты не пересекутся с нашим отдыхом!» — сказала Косторная в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце сентября этого года Куница и Косторная стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Дмитрий. В текущем сезоне Георгий выступал в паре с Анастасией Коробейниковой.