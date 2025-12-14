Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная и Куница собираются выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Косторная и Куница собираются выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов»
Комментарии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, выступающая в паре с супругом Георгием Куницей, планирует заявиться в нынешнем сезоне на турнир шоу-программ «Русский вызов».

«Мы собираемся заявиться. Уже общались по поводу нашей заявки, нам рассказали, какие темы могут быть. Прикинули, что можем сделать из этого, и нам сказали: «Давайте». Надеюсь только, что даты не пересекутся с нашим отдыхом!» — сказала Косторная в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце сентября этого года Куница и Косторная стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Дмитрий. В текущем сезоне Георгий выступал в паре с Анастасией Коробейниковой.

Материалы по теме
Алёна Косторная: собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android