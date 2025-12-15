Скидки
Первый канал покажет трансляции тренировок на чемпионате России по фигурному катанию

Комментарии

Первый канал проведёт трансляции тренировок во время чемпионата России — 2026 по фигурному катанию. Их можно будет посмотреть на сайте канала, тренировки будут начинаться за четыре часа до соревнований.

Национальное первенство состоится с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге — турнир примет спортивный комплекс «Юбилейный», который вмещает 6381 человека. Предолимпийский чемпионат России состоится на льду дворца спорта на проспекте Добролюбова уже в третий раз подряд.

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире. «Чемпионат» также будет вести текстовые трансляции каждого соревновательного дня.

