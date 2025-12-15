Скидки
«Плющенко лишил Лену денег». Мать Костылевой сообщила о зарплате дочери в 29 тыс. рублей

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила, что из-за двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко её дочь получает маленькую зарплату.

«Плющенко лишил Лену денег. Зарплата Лены в ЦСП МО как перворазрядницы составляет всего 29 тыс. рублей в месяц. Например, мастер спорта — это порядка 90 тыс. в месяц. Точно не узнавала сумму, но если бы её тренер разрешил подать данные на присвоение разряда КМС хотя бы в апреле, то Лена с июля месяца получала зарплату гораздо больше от Центра спортивной подготовки МО. В понедельник узнаю, какую сумму Лена уже недополучила из-за Плющенко.

Присвоение разрядов напрямую зависит от Евгения Викторовича. Подает тренер. Год назад тренер не подал. Весной не подал. Даже этой осенью не собирался. Вот вам и ответ, как Плющенко любит свою ученицу, которая единственная сделала его тренером чемпионки России. Вопросы ещё есть?» — написала Костылева в телеграм-канале.

