Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе ответила, на кого из звёздных воспитанниц её тренера хочет равняться

Комментарии

Фигуристка Екатерина Корчажникова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала, что ей хочется равняться на Анну Щербакову и Камилу Валиеву.

— В детстве были какие-нибудь любимые фигуристы?
— Они и сейчас есть. Это, наверное, Аня Щербакова и Камила Валиева. У Камилы очень красивые прыжки. Ещё мне очень нравятся их вращения и катание.

— Назовёте любимые программы у них? И удалось ли пообщаться с ними в жизни?
— У Камилы Валиевой — «Болеро» и «Девочка на шаре». У Ани Щербаковой мне очень нравится «Мастер и Маргарита». Пока что не удалось пообщаться, но я очень хотела бы.

— Есть качества, которые хотели бы у них перенять?
— Все самые хорошие (улыбается). Их катание, прыжки — это вообще мечта, мне кажется, каждого фигуриста. Уметь так прыгать, и главное, так стабильно. И Аня Щербакова вообще не нервничала перед стартами, — сказала Корчажникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Комментарии
